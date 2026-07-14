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Vatra guta stan na šestom spratu! Ogroman POŽAR na Ceraku, vatrogasci se bore sa stihijom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug Video/Jakov Deranić ||

U beogradskom naselju Cerak Vinogradi izbio je požar u stanu na šestom spratu stambene zgrade.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila stan, a vatrogasne ekipe su upućene na lice mesta i trenutno rade na lokalizaciji i gašenju požara.

- Gori stan na šestom spratu zgrade u Cerak Vinogradima. Vatra je maltene potpuno progutala stan, a vatrogasci su stigli i uveliko intervenišu - rekao je izvor.

Za sada nije poznato da li u požaru ima povređenih osoba, kao ni šta je tačan uzrok izbijanja vatre. Više informacija biće poznato nakon završetka intervencije i uviđaja nadležnih službi.

Vatrogasne ekipe i dalje se nalaze na terenu, a građanima se savetuje oprez i da ne prilaze zgradi kako bi se nesmetano odvijala intervencija.

Autor: Iva Besarabić

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