UHAPŠEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Bacio Molotovljev koktel na automobil u Petrovaradinu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenog S. B. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, 27. juna, oko 2.20 časova, bacio flašu sa zapaljivom tečnošću na automobil u Petrovaradinu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.S.