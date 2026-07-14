DIVLJAO AUTO-PUTEM 244 KILOMETRA NA SAT! Prestretači zaustavili vozilo, oglasio se Dačić (VIDEO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem na auto-putu kod Malog Požarevca, zaustavili M. D. (1991), državljanina Srbije, koji se vozilom marke „BMV“, švajcarskih registarskih oznaka, kretao brzinom od 244 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

“Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Podsećamo da pripadnici saobraćajne policije od 13. do 19. jula sprovode centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja tokom letnje turističke sezone.

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Tokom prvog dana akcije kontrolisano je više od 8.300 vozila, a otkriveno je gotovo 6.000 saobraćajnih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i druge saobraćajne propise, jer odgovornim ponašanjem čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju”, izjavio je ministar Dačić.

Autor: Pink.rs