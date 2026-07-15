Napad na Novom Beogradu: Bačen molotovljev koktel na poznatu kafeteriju, polomio staklo, pa ih zapalio

Nepoznato lice (NN) bacilo je Molotovljev koktel na poznatu kafeteriju, u Ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, incident se dogodio jutros oko 02.00 sata, a prilikom napada pričinjena je materijalna šteta. Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji, izbegnuta je veća tragedija i veća havarija na objektu.

Kako piše Telegraf, napadač je razbio stakleni izlog objekta i kroz otvor ubacio Molotovljev koktel. Zahvaljujući izuzetnoj pribranosti radnika obezbeđenja koji se u tom trenutku nalazio u objektu i koji je odmah upotrebio protivpožarni aparat, požar je brzo lokalizovan i ugašen pre nego što se proširio na ostatak prostora.

Policija je odmah izašla na lice mesta i izvršila uviđaj, a istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Intenzivno se radi na identifikaciji počinioca i utvrđivanju svih okolnosti ovog napada.

Reč je o još jednom, u seriji napada na beogradske kafića i restorane.

Autor: D.B.