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HAOS ISPRED KAFIĆA U POPULARNOJ BANJI: Grupa mladića se potukla nakon žurke, flaše letele na sve strane

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Policija je odmah stigla na lice mesta i sprečila dalje pogoršanje situacije.

Prava drama odigrala se tokom noći u samom centru Vrnjačke Banje, na šetalištu ispred poznatog kafića, kada se grupa mladića potukla nakon završetka žurke.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, došlo je do žestokog sukoba, a napeta atmosfera ubrzo je prerasla u tuču. U jednom trenutku počele su da lete flaše, dok se staklo rasipalo svuda oko lokala, tvrdi Republika.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, a zahvaljujući brzoj reakciji sprečeno je da sukob eskalira i da dođe do težih posledica.

Uzroci incidenta za sada nisu poznati, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Autor: A.A.

#Kafić

#Policija

#Vrnjačka banja

#tuča

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