AKTUELNO

Svet

Dva dečaka izbodena u školi: Haos u Londonu, potraga za osumnjičenim u toku

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Dva dečaka, stara 12 i 13 godina, izbodena su u jednoj školi u severnom Londonu. Na lice mesta odmah je stigla policija, koja je pokrenula potragu za napadačem.

Incident se dogodio u ulici Bejkon Lejn, u opštini Brent.

Oba dečaka prevezena su u bolnicu. Njihovo stanje za sada nije poznato.

Policija je identifikovala osumnjičenog - tinejdžera - i u toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran.

"U toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran", saopštila je policija.

Detektiv Luk Vilijams, koji predvodi policijske aktivnosti u severozapadnom Londonu, izjavio je: "Svesni smo da će ovaj incident izazvati značajnu zabrinutost u zajednici. Želimo da uverimo učenike, roditelje i lokalne stanovnike da smo rasporedili značajne resurse u tom području i da činimo sve što možemo kako bismo locirali osumnjičenog. Naše misli su uz povređene dečake i želim da zahvalim bolničarima i lekarima koji obojici pružaju negu. Pružaćemo dodatna obaveštenja kada budemo u mogućnosti."

pročitajte još

UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE POČINIO NESVAKIDAŠNJE KRAĐE: Policija u Vrbasu privela osumnjičenog, evo šta je pokušao da prisvoji!

Autor: Marija Radić

#Dečak

#Osumnjičeni

#haos

#ubadanje

#škola

POVEZANE VESTI

Hronika

IZBO BIVŠU I NJENOG SADAŠNJEG DEČKA: U toku potraga za napadačem iz Železnika

Hronika

Horor u Beogradu: U toku noći dva muškarca u Borči izbodena nožem

Svet

Pucnjava u Americi: Velika policijska akcija, u toku je potera za osumnjičenim (VIDEO)

Region

U toku velika potraga za troje dece u Hrvatskoj: Nestali u novogodišnjoj noći, cela država na nogama

Svet

DRAMA U BEČU: Devojčica izbodena u školi

Hronika

KRVOPROLIĆE U BEOGRADU! Satarom napao i iskasapio čoveka na pešačkom prelazu, pokrenuta akcija Vihor