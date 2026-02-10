Dva dečaka izbodena u školi: Haos u Londonu, potraga za osumnjičenim u toku

Dva dečaka, stara 12 i 13 godina, izbodena su u jednoj školi u severnom Londonu. Na lice mesta odmah je stigla policija, koja je pokrenula potragu za napadačem.

Incident se dogodio u ulici Bejkon Lejn, u opštini Brent.

Oba dečaka prevezena su u bolnicu. Njihovo stanje za sada nije poznato.

Policija je identifikovala osumnjičenog - tinejdžera - i u toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran.

"U toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran", saopštila je policija.

Detektiv Luk Vilijams, koji predvodi policijske aktivnosti u severozapadnom Londonu, izjavio je: "Svesni smo da će ovaj incident izazvati značajnu zabrinutost u zajednici. Želimo da uverimo učenike, roditelje i lokalne stanovnike da smo rasporedili značajne resurse u tom području i da činimo sve što možemo kako bismo locirali osumnjičenog. Naše misli su uz povređene dečake i želim da zahvalim bolničarima i lekarima koji obojici pružaju negu. Pružaćemo dodatna obaveštenja kada budemo u mogućnosti."

Autor: Marija Radić