U toku velika potraga za troje dece u Hrvatskoj: Nestali u novogodišnjoj noći, cela država na nogama

Splitska policija pokrenula je intenzivnu potragu za troje maloletnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću na Staru godinu, 31. decembra 2025.

Nestale su sestre Lara (12) i Renata Burić (17) i Antonio Benat (16). Veruje se da su se udaljili zajedno u novogodišnjoj noći iz ustanove u kojoj su bili smešteni. Antonio i Renata navodno su u vezi, a prilikom udaljavanja iz ustanove poveli su i Renatinu mlađu sestru.

Policija traga za maloletnicima već danima, a svaka pomoć je dobrodošla. Nakon što je vest o njihovom nestanku objavljena u medijima, u nedelju oko 23 časa na društvenim mrežama javila se Lara Burić, koja je napisala: "Dobro sam. Ne smem reći gde sam."

Dodala je i da je morala pobeći iz ustanove jer su, kako je napisala, "svi na svoj način sebični i bezobrazni prema nama."

Mnogi građani zamolili su Laru da se javi policiji i vrati, te ponudili pomoć.

Dnevnik navodi, pozivajući se na izvore u policiji, da se istražuju sve dojave, kao i poruke na društvenim mrežama, ali ne može se ništa potvrditi dok policija ne utvrdi verodostojnost poruka, jer je reč o profilu koji je tek otvoren i nema objava, te ne mogu potvrditi istinitost.

U toku je intenzivna potraga u svim pravcima istrage, a građane mole za pomoć.

Lara Burić visoka je oko 158 centimetara, smeđe kose i zelenih očiju sa ovalnim licem. U trenutku nestanka nosila je crne helanke, tamnu majicu, crnu jaknu sa cirkonima i patike.

Renata Burić visoka je 165 centimetara, ima kestenjastu kosu i smeđe oči. Vitke je telesne građe, a u trenutku nestanka bila je odevena u sivu majicu sa printom na prednjoj strani, plave farmerke i patike.

Antonio Benat visok je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. Bio je odeven u crnu trenerku, crnu jaknu i patike.

Informacije možete dojavljivati najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 192 ili putem e-maila nestali@nestali.hr.

Autor: Marija Radić