Pronađeno troje maloletnika koji su nestali u sredu u Hrvatskoj: Poznato gde su bili

Troje maloletnika koji su u sredu nestali u Sisku pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodice za DNEVNIK.hr.
Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj prodavnici račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju.
Policiju je nazvala i žena koja je troje maloletnika prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima videla njihove fotografije.
Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.
