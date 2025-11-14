AKTUELNO

Region

Pronađeno troje maloletnika koji su nestali u sredu u Hrvatskoj: Poznato gde su bili

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić ||

Troje maloletnika koji su u sredu nestali u Sisku pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodice za DNEVNIK.hr.

Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj prodavnici račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju.

Policiju je nazvala i žena koja je troje maloletnika prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima videla njihove fotografije.

Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.

Autor: Iva Besarabić

