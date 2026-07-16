MALOLETNIKA UDARALI PALICAMA: Novi detalji tuče u Novom Sadu

Petnaestogodišnjak koji je u sredu uveče napadnut u Novom Sadu, povrede je, kako nezvanično saznajemo, zadobio udarcima palicom.

Prema nezvanicnim informacijama, petnaestogodisnjak se nalazio u društvu vršnjaka kada je oko 23 časa naišla grupa, za sada neponatih lica, sa drvenim palica. Tinejdžeri su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao i pao nakon čega su napadači počeli da udaraju.

Prema rečuma žitelja ovog dela Novog Sada, ubrzo je došla policija i lekarska ekipa koja je ukazala pomoć povređenom. Ko su napadači i sve okolnisti ovog događaja utvrdiće istraga.

Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, prema rečima dr Zorana Krulja, portparola ove zdravstvene ustanove, intervenisala je po prvom prioritetu u 23.17 sati i posle inicijalnog zbrinjavanja povređenog prevezla na dečju hirurgiju.



Autor: A.A.