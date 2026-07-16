Peta žrtva tragedije na autoputu Ruma-Šabac: Vuk (22) preminuo nakon višemesečne borbe za život

Vuk M. (22) preminuo je nakon tri meseca borbe za život. On teško povređen u saobraćajnoj nesreći 27. aprila na autoputu Šabac-Ruma, a juče je preminuo kod kuće.

Do nesreće je došlo kada je Miodrag P., vozeći u kontra-smeru, direktno udario u automobil u kojem je Matić bio sa prijateljima. Na licu mesta poginuli su njegovi prijatelji Lenka, Vuk i Dejan, kao i vozač koji je izazvao nesreću, Miodrag P.

Podsetimo, mladić je iz bolnice u Šapcu prebačen u Urgentni centar u Beogradu. On se nalazio u jako teškom stanju.

Kako smo ranije pisali, zadobio je povrede u vidu nagnječenja zida trbuha i grudnog koša.

Društvenim mrežama, u danima nakon nesreće, kružili su apeli za doniranje krvi za teško povređenog Vuka.

Upozorenje pre nesreće

Sve je počelo dramatičnim upozorenjem koje je poslao član jedne lokalne Vajber grupe u 12.57 časova:

"Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje".

Nekoliko minuta kasnije, Miodrag P. (48) iz Beograda, koji je nezvanično bio profesionalni vozač, krećući se u suprotnom smeru brzinom od 130 km/h, direktno se zakucao u "golf" u kom se nalazilo četvoro mladih iz Šapca.

O jezivoj sceni svedočio je jedan od očevidaca u komentaru ostavljenom na Instagram stranici "192_rs":

"Zadesio sam se među prvima na mestu nezgode. Čak i za mene koji se bavim saobraćajnom nezgodama ovo je bilo mučno za gledati. Dečko iz golfa mi ne izlazi iz glave. Strašno! I dalje ne razumem kako je uspeo da uđe u kontra smer osim svesnog polukružnog na petlji Ruma".

"Tiho, a snažno nosili su život"

Četvoro mladih putovalo je ka Sloveniji, a sumnja se da su za to koristili popularnu aplikaciju za deljenje prevoza. Šabac je zanemeo od bola, a u tuzi su se oglasili njihovi prijatelji, rodbina i sugrađani:

Poginula je na licu mesta, a samo pet dana pre ove tragedije proslavila je svoj 22. rođendan.

Njeni prijatelji i porodica oprostili su se na društvenim mrežama uz potresnu poruku:

"Naša medena, naš anđeo je sada sa anđelima. 22.04.2004-27.04.2026."

Vuk G. (20)

I on je nastradao na licu mesta. Njegov razredni starešina oprostio se od njega na mrežama izuzetno emotivnom porukom:

Dejan Đ. (24)

Vozač "golfa" je najpre u teškom stanju prebačen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, ali je nažalost podlegao povredama.

Autor: S.M.