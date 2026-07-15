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Nesreća na Halkidikiju odnela još jedan život: Preminuo i otac, otkriveno odakle su žrtve

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Tragedija na Halkidikiju dobila je još teži epilog, pošto je preminuo i otac porodice koji je bio teško povređen u saobraćajnoj nesreći.

Nešto ranije, na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, na licu mesta su poginuli njegova supruga i njihova beba. Maloletno dete ove porodice i dalje je hospitalizovano, preneli su grčki mediji.

Nesreća se dogodila u sredu popodne (15. jula), kada se automobil sa moldavskim registarskim tablicama, u kojem su putovali roditelji sa svoje dvoje dece, sudario sa cisternom.

Vatrogasci koji su stigli na mesto nesreće sproveli su akciju izvlačenja unesrećenih koristeći specijalnu spasilačku opremu.

Iz vozila su bez znakova života izvučeni žena i beba, dok su muškarac i jedno maloletno dete spaseni sa teškim povredama i, prema dostupnim informacijama, zadobili su povrede glave.

Na mesto nesreće odmah je stigla i Hitna medicinska pomoć (EKAB), koja je najpre intervenisala vozilom za hitne intervencije, a potom su pristigla još tri vozila hitne pomoći koja su četvoro putnika iz automobila, kao i vozača cisterne, prevezla u bolnicu.

Nažalost, otac, koji je bio teško povređen, nije uspeo da preživi i preminuo je u Urgentnom centru Opšte bolnice Halkidiki. Maloletno dete se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, dok je vozač cisterne u dobrom zdravstvenom stanju.

Tačni uzroci i okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije predmet su istrage Odeljenja za uviđaje Saobraćajne policije u Poligirosu.

Autor: S.M.

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