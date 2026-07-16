Priznao da je zbog duga za drogu dobio nalog za ubistvo u Gavrila Principa: Maloletni saučesnik ide u vaspitno popravni dom, devojka optužena za "tipovanje"

N. B., koji je optužen da je u junu prošle godine ubio I. A. u Ulici Gavrila Principa, u vreme zločina bio je pod dejstvom narkotika i povišenog straha koji je imao zbog pretnji nalogodavca, posvedočio je danas u Višem sudu u Beogradu sudski veštak psihijatar. On je naveo da je zbog ovih faktora, uračunljivost u trenutku ubistva bila smanjena, ali ne bitno.

Kako je izjavio sudski veštak u sudnici danas, N.B. mu je tokom veštačenja izjavio da je ubistvo morao da počini zbog pretnji koje je dobijao od nalogodavaca, koji su pretili njemu i članovima njegove porodice.

Sudski veštak, međutim pojasnio je da komisija veštaka nije utvrđivala da li nalogodavci postoje i da li su ti navodi okrivljenog N. B. tačni, jer je to zadatak suda, već samo kako bi to što tvrdi uticalo na njega u trenutku kada je zločin počinio - objašnjava izvor.

U ubistvu I. A., podsetimo, osim B. je učestvovao i maloletnik koji je kako Kurir saznaje, u međuvremenu osuđen na vaspitno popravni dom.

N. B., podsetimo, na prethodnom suđenju priznao je da je kobne večeri "bio drogiran i da je nasumično pucao", ali je tvrdio da njegovi meci nisu pogodioli A. On je i tada detaljno govorio o tome da je ostao bez posla i da su ga osobe od kojih je kupovao drogu, pošto nije imao da je plati, tukle i naložile mu da ubije A. kako bi im otplatio dug. Imena osoba, pred sudom, nije rekao.

Ne bih ih imenovao zbog bezbednosti moje porodice. Komunicirali smo porukama preko kriptovanog telefona, koji su mi oni dali. Moj nadimak u porukama je bio "Guerero", a ne sećam se da li su oni koristili nadimke "Inferno" i "Soldado" pri dopisivanju. Oni su mi donosili koliko god sam želeo kokaina i taj kokain je i pronađen kod mene kada sam uhapšen. Za njih sam prodavao drogu i davao sam im nešto novca od toga, ali ne sve, pa su me tukli. Dugovao sam im za sve što su mi davali, ali ne znam koliko. Onda su došli kod mene u stan i rekli "imamo neki posao za tebe". Posle toga su doneli i pištolj, koji mi je policija oduzela kada sam uhapšen - ispričao je N.B.

Tokom iznošenja odbrane, tvrdio je i da su mu rekli da će doći kod njega u stan u kom je živeo još jedna osoba da zajedno izvrše ubistvo i da se tada pojavio maloletnik.

Te večeri smo do kafića u Ulici Gavrila Principa otišli taksijem, koji su oni naručili. Nisu mi ništa rekli šta treba da se uradi, ali su kazali da ponesem pištolj. Poneo sam ga u torbici, a maloletnik mi je pokazao da i on u torbici ima pištolj. Nisam imao dogovor sa njima. Tek kada smo došli ispred kafića u poruci su mi rekli da treba da ubijem I. A. i L. M. i poslali M. sliku. Napisali su da M. ubijemo obavezno, a ne mogu da se setim šta su tačno rekli za A. - ispričao je okrivljeni.

N. B. je rekao i da su mu tada u poruci napisali da kada to završe, da je on završio sa njima, a i oni sve sa njim u vezi duga.

Napisali su nam da uđemo u lokal, da su oni unutra i da ih ubijemo, ali nisam hteo da uđem da ne bi nastradali nevini ljudi. Onda su oni rekli da čekamo ispred da izađu. Kada su izašli, A. je seo u auto na vozačevo mesto, a M. je prišao i nije stigao da uđe. Ja sam prišao na metar ili metar i po do auta i počeo nasumično da pucam. Prvo sam pucao u M., a on je uspeo da pobegne i onda sam pucao unutra u auto kroz otvoren prozor na suvozačevim vratima - ispričao je N. B. navodeći da nije poznavao ni A. ni M. niti je znao kako izgledaju.

Inače, tužilac je rekla da nisu uspeli da pronađu L. M. da svedoči, da ga nema na adresi na kojoj je prijavljen.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je u februaru podiglo optužnici i protiv I. S. zbog sumnje da je za novčanu naknadu od 7.000 evra dvojici optuženih za ubistvo prenosila informacije o kretanju njihovih meta.

Prema navodima optužnice, B. i maloletnik su, kako se sumnja, 6. juna su oko 20:10 časova u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli, kada je iz kafića najpre izašao A. i otišao prema vozilu "Land Rover Dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je sa namerom da uđe u vozilo krenuo i M., pa su B. i maloletnik izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu M. sa namerom da ga ubiju, ali je on uspeo da pobegne.

Potom su, kako se sumnja, pucali u oštećenog A. koji je sedeo na mestu vozača u vozilu i naneli mu povrede u predelu glave, leve ruke i leve butine.

Teško povređeni A. je pokrenuo automobil koji je krenuo duž Ulice Gavrila Principa gde je ubrzo udario u vozilo GSP, ali je ubrzo preminuo.

Inače, u sudnici su danas sedeli i majka N.B, kao i otac ubijenog A., koji je sedeo tek nekoliko metara iza ubice sina.

Autor: S.M.