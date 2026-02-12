KRVAVA DOJAVA ZA 7.000 EVRA: Devojka (20) optužena da je ubicama u Gavrila Principa tipovala žrtve i javljala šta nose na sebi!

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Izabele S. (20), koja se sumnjiči da je za novčanu naknadu od 7.000 evra pomogla u izvršenju teškog ubistva A.I. u ulici Gavrila Principa u junu prošle godine.

Informacije o kretanju plaćene 7.000 evra

Prema navodima optužnice, Izabela S. je kobnog 6. juna 2025. godine NN licima u dva navrata javljala tačnu lokaciju žrtava, kao i informacije o tome šta je jedan od oštećenih, L.M., imao na sebi od odeće. Te informacije su potom prosleđene direktnim izvršiocima, Nikoli B. i jednom maloletniku, koji su čekali u zasedi ispred kafića.

Zaseda i smrtonosna potera

Zločin se dogodio oko 20.10 časova kada su napadači ispalili više hitaca u pravcu L.M., koji je uspeo da pobegne. Međutim, teško su ranili A.I. dok je sedeo u vozilu "Land Rover".

Kraj potere: Ranjeni A.I. je uspeo da pokrene automobil, ali je ubrzo udario u vozilo GSP-a i preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda glave i tela.

Početak suđenja u petak

Izvršilac Nikola B. optužen je za teško ubistvo iz koristoljublja, a pripremno ročište u njegovom slučaju zakazano je za petak, 20. februar. Tužilaštvo je predložilo sudu da se postupak protiv Izabele S. spoji sa ovim procesom.

Pored saučesništva u ubistvu, Izabela S. se tereti i za neovlašćeno držanje opojne droge kanabis za sopstvenu upotrebu. Ona se u pritvoru nalazi od sredine novembra prošle godine,

