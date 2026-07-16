OGLASIO SE MUP: Uhapšene 4 osobe zbog napada na advokata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su 4. jula ove godine učestvovala u fizičkom napadu na dvojicu muškaraca na Novom Beogradu.

Uhapšeni su Đ. M. (20), J. B. (28), D. R. (21) i V. B. (21).

Oni se sumnjiče da su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, fizički napali i zadali više udaraca rukama i nogama advokatu D. C. (44) i M. J. (19). Tom prilikom, oštećeni D. C. zadobio je teške, dok je oštećeni M. J. zadobio lake telesne povrede.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz odgovarajuće prijave, biti privedeni tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić