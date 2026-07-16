AKTUELNO

Hronika

OGLASIO SE MUP: Uhapšene 4 osobe zbog napada na advokata

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su 4. jula ove godine učestvovala u fizičkom napadu na dvojicu muškaraca na Novom Beogradu.

Uhapšeni su Đ. M. (20), J. B. (28), D. R. (21) i V. B. (21).

Oni se sumnjiče da su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, fizički napali i zadali više udaraca rukama i nogama advokatu D. C. (44) i M. J. (19). Tom prilikom, oštećeni D. C. zadobio je teške, dok je oštećeni M. J. zadobio lake telesne povrede.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz odgovarajuće prijave, biti privedeni tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

Poznati detalji stravičnog napada u Surčinu, OGLASILA SE POLICIJA: Devojka posečena nožem ima samo 17 godina

Hronika

Oglasio se MUP: Uhapšen komšija koji je TUKAO MALOLETNIKA U HOLU ZGRADE na Novom Beogradu - OVO SU DETALJI

Hronika

Određeno mu zadržavanje: Oglasio se MUP povodom hapšenja osumnjičenog za ubadanje žene u Humskoj

Hronika

UHAPŠEN ŽANDARM (48) IZ ŠAPCA KOJI JE PRETUKAO ŽENU Oglasio se MUP: Izvadio pištolj, pa joj prislonio na glavu

Hronika

OGLASIO SE MUP: Evo zbog čega su uhapšeni Petar Đurić i Srđan Žunić

Hronika

SPEKTAKULARNO HAPŠENJE U BEOGRADU ZBOG PRINUDE: Terali muškarca da snimi video i objavi, 'pali' u donjem vešu! Povezani sa zloglasnom kriminalnom grup