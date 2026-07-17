Otkriven identitet povređenih kod Šida: Jezivi detalji udesa na auto-putu, jedan od njih nađen u žbunju 200 metara dalje (FOTO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu kod Šida, a u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, povređene su četiri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni su S. M. (28), I. Ž. (22), A. T. (26) i M. M. (65).

Prema dosadašnjim informacijama, najteže je povređen M. M. (65), koji je zadobio teške telesne povrede. Ostali učesnici u nezgodi zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten.

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Povređene su na mestu nesreće zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, nakon čega su prevezeni u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama sa terena, jedna od povređenih osoba nakon sudara pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće. Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, dok je policija obavila uviđaj.

Uzrok saobraćajne nezgode biće poznat nakon završetka istrage.

Autor: D.B.