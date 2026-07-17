Srpkinja (38) uhvaćena u neobičnoj krađi u Hrvatskoj: Sledi joj zabrana ulaska u EU na godinu dana

Državljanka Srbije (38) našla se u centru nesvakidašnjeg skandala na hrvatskom primorju.

Nakon što je uhvaćena u krađi suncobrana i ležaljki u mestu Sveti Petar, ne samo da je zaradila krivičnu prijavu, već se suočila i sa rigoroznom kaznom - doneta je odluka o njenom proterivanju sa teritorije Evropskog ekonomskog prostora (EGP) na godinu dana, saopštila je zadarska Policijska uprava.

Kako je došlo do krađe i brze akcije policije?

Zadarska policija, tačnije stanica u Biogradu, uspešno je privela kraju kriminalističku istragu nad osumnjičenom. Prema zvaničnim informacijama, incident se dogodio u nedelju, 12. jula, oko 14 časova. Srpkinja je ušla u dvorište privatne kuće čiji je vlasnik 59-godišnji muškarac i odatle nonšalantno ukrala jedan suncobran i tri ležaljke.

Hapšenje u Sukošanu i oštre sankcije

Njena "letnja avantura" nije dugo potrajala. Policijski službenici su brzo reagovali i osumnjičenu uhapsili već u sredu, 15. jula, na području Sukošana.

Zbog ovog bizarnog čina, osim što će morati da odgovara pred zakonom zbog krivičnog dela krađe, turistkinja iz Srbije morala je momentalno da napusti Hrvatsku i Evropsku uniju, s obzirom na to da joj je izrečena mera zabrane ulaska u zemlje EGP-a u trajanju od godinu dana.

Autor: S.M.