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Sustigao auto, pa ga odgurnuo sa puta?Najnoviji detalji strašne nesreće kod Šida: Pet osoba povređeno, odmah odvezeni u bolnicu

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Petoro ljudi poveđeno je saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Beograd - Šid u blizini isključenja za Sremsku Mitrovicu. Kako saznaje "Blic", u sudaru su učestvovala dva putnička vozila a svi povređeni su zbrinuti u sremskomitrovačkoj bolnici.

Jedna osoba zadobila je teške telesne povrede a četiri osobe su lakše povređene. Bez obzira na stepen povreda, svi su zadržani u bolnici radi dalje dijagnostike i na posmatranju.

Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog incidenta a prema preliminarnim rezultatima istrage do kojih je došao "Blic", jedno vozilo je najverovatnije zbog neprilagođene brzine sustiglo vozilo ispred sebe i odguralo ga sa puta. Vozilo je bilo u punoj brzini i nakon što je probilo zaštitnu ogradu zakucalo se u drvo i tek onda zaustavilo.

Saobraćaj na toj deonici puta gde se dogodila nesreća odvija se normalno i bez ikakvih zastoja.

Autor: D.B.

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