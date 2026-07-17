Srbi opljačkali baku brzim trikom: Ponudili joj bezazlenu igru sa tri novčića ispred zgrade, pa joj uzeli životnu ušteđevinu

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv državljana Srbije N.P. i T.D. zbog sumnje da su prevarom oštetili 76-godišnju ženu kojoj su, kako se navodi, uzeli 4.500 evra, piše portal Atvbl.rs.

Prema navodima optužnice, slučaj se dogodio 25. jula 2024. godine u Mileševskoj ulici u Trebinju.

Staricu namamili igrom sa kovanicama

Kako se navodi u optužnici, osumnjičeni su prišli A.Ž. (76) ispred zgrade u kojoj živi. T.D. joj se predstavio kao komšija iz obližnjeg ulaza, a zatim su joj ponudili da učestvuje u igri sa tri kovanice. Cilj igre bio je da pogodi koja kovanica na poleđini ima crvenu boju.

N.P. je na novine postavio tri kovanice, nakon čega je žena u dva pokušaja izabrala onu sa obojenom stranom. Kao znak "nagrade", dali su joj 200 evra, ali su joj novac potom uzeli i ubedili je da nastavi igru koristeći sopstveni novac.

Uzeli joj 4.500 evra i pobegli

Prema optužnici, žena je poverovala da može da zaradi novac i otišla u stan po svoju ušteđevinu. Ubrzo se vratila sa 4.500 evra, koje je predala osumnjičenima kako bi nastavili igru.

Dok je N. P. navodno prebrojavao novac, T.D. se udaljio uz izgovor da mora da proveri da li je zaključao stan. Nedugo zatim, i N.P. je pobegao, a zatim su se obojica zajedno udaljili automobilom "audi A1".

Za prevaru im preti zatvorska kazna

Protiv N.P. i T.D. podignuta je optužnica zbog krivičnog dela prevare, za koje je zakonom propisana kazna zatvora od šest meseci do tri godine.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Kako se navodi u optužnici, osumnjičeni su prišli A.Ž. (76) ispred zgrade u kojoj živi. T.D. joj se predstavio kao komšija iz obližnjeg ulaza, a zatim su joj ponudili da učestvuje u igri sa tri kovanice. Cilj igre bio je da pogodi koja kovanica na poleđini ima crvenu boju.

N.P. je na novine postavio tri kovanice, nakon čega je žena u dva pokušaja izabrala onu sa obojenom stranom. Kao znak "nagrade", dali su joj 200 evra, ali su joj novac potom uzeli i ubedili je da nastavi igru koristeći sopstveni novac.

Autor: D.B.