HOROR U PRIJEDORU! Oteo čoveka, udarao ga stolicom, zaključao i izgladnjivao sedam dana, uzeo mu telefon i BRUTALNO ga tukao!

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv D.A. zbog krivičnog dela protivpravno lišenje slobode i krivičnog dela telesna povreda.

Prijedorčanin D.A. optužen je za otmicu poznanika M.U. kojeg je nakon što je kod njega prespavao onemogućio da ode tako što ga je udario stolicom u glavu, a zatim protiv njegove volje držao gladnog i žednog u stanu cele sedmice, uzeo mu je telefon i tukao ga.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv D.A. zbog krivičnog dela protivpravno lišenje slobode i krivičnog dela telesna povreda, a optužnicu je potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru.

Prema navodima optužnice on je oštećenog u stanu u Prijedoru protivpravno držao od 12. do 19. februara 2022.

Kako se navodi, nakon što je 11. februara njegov poznanik, oštećeni M.U., došao kod njega u posetu i prespavao, sutradan kada se vratio u stan kako bi se pozdravio sa osumnjičenim, protiv njegove volje, lišio ga je slobode.

- Oštećenog M.U. je osumnjičeni stolicom udario po glavi čime ga je onesposobio, zatim posuo sa dva lavora vode i ubacio u sobu koja se nalazi u stanu i nastavio zalijevati vodom i bacati smeće na M.U. - navodi se u optužnici.

Zatim je zaključao stan i izvadio ključ iz vrata, uzeo telefon M.U. kako bi ga onemogućio da zove pomoć i istog držao u stanu zatvorenog bez hrane i vode u navedenom periodu.

Kako piše u optužnici, pretio mu je da je granica pored vrata i da će svaki put kad krene izaći dobiti udarac daskom po glavi.

- Jedne prilike u navedenom periodu, svestan da će ga na taj način telesno povrediti, što je i hteo, ušao u sobu u kojoj je bio oštećeni M. U. i zadao mu udarac zatvorenom šakom u predelu nosa, usled čega je kod oštećenog nastupila telesna povreda - navodi se u optužnici OJT Prijedor.

Ističe se da ta povreda predstavlja laku telesnu povredu.

- Dakle, protivpravno zatvorio i držao zatvorenim drugo lice i drugog telesno povredio pa je time učinio dva krivična dela u sticaju, i to krivično delo protivpravno lišenje slobode i telesna povreda, oba dela na štetu oštećenog M. U. - piše između ostalog u optužnici.

Autor: S.M.