U Beogradu uhapšena dvojica zbog prevare od 70.000 evra: Staricu slagali da joj je sin hitno operisan

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su prevarile šezdesetpetogodišnju ženu iz Beograda, za oko 70.000 evra.

Uhapšeni su A. K. (1965) iz Inđije i ukrajinski državljanin M. B. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo prevara u saizvršilaštvu. Kako se sumnja, oni su u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, doveli u zabludu oštećenu ženu da joj je sin teško povređen i da je potrebno da plati veliku sumu novca za njegovu hitnu operaciju. Sumnja se da je lice za kojim se traga, predstavljajući se kao doktor, pozvao oštećenu ženu sa fiksnog telefona i tražio od nje novac za navodnu hitnu operaciju njenog sina, i držeći je sve vreme na telefonskoj vezi, naveo je da sa terase svog stana baci kesu sa novcem. Kesu sa novcem je potom, kako se sumnja, preuzeo osumnjičeni M. B. i predao osumnjičenom A. K. koji je uhapšen u blizini naplatne rampe kod Bubanj potoka, na auto-putu ka Nišu, kod koga je i pronađen novac. Osumnjičenima M. B. i A. K. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da je u prethodnih nekoliko meseci evidentiran veći broj krivičnih dela istog i sličnog načina izvršenja, gde lica, lažno se predstavljajući kao doktori često sa poznatih i priznatih medicinskih ustanova, pozivaju najčešće putem fiksnog telefona građane starije dobi i dovodeći ih u zabludu da im je blizak član porodice povređen i da je neophodna hitna operacija, traže od njih da hitno predaju velike iznose novca u gotovini. Apelujemo na građane da, ukoliko dobiju poziv ovakve ili slične sadržine, najpre provere sa drugim članovima porodice da li je informacija istinita, a potom pozovu policiju i prijave ovakve slučajeve, pre nego što bilo šta drugo preduzmu.

Autor: D.B.