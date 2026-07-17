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Velika akcija policije u Batajnici: U laboratoriji otkriveno oko 1.700 biljaka marihuane, petoro uhapšeno (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su pet pripadnika kriminalne grupe koji su, kako se sumnja, u jednoj laboratoriji u Batajnici proizvodili opojnu drogu marihuanu u veštačkim uslovima.

Foto: Foto/MUP Srbije

Uhapšeni su B. C., D. P., S. K., N. V. i D. Đ. U laboratoriji je otkriveno oko 1.700 biljaka opojne droge marihuana, kao i celokupna oprema za proizvodnju droge u veštačkim uslovima.

Foto: Foto/MUP Srbije

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Video: Foto/MUP Srbije

Autor: S.M.

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