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Pao 'Faraon': Uhapšen muškarac osumnjičen za promociju pedofilije na internetu - Protiv njega i ranije podnošene prijave zbog pokušaja obljube više maloletnih devojčica

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima nalog pod nazivom "Faraon" promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M. R. (31) iz Sremske Mitrovice.

Protiv njega su tokom 2025. i 2026. godine već podnete krivične prijave zbog krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je pokušao obljubu više maloletnih devojčica.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, navedeno lice je istog dana dovedeno u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, a elektronski uređaji su, uz potvrdu, privremeno oduzeti radi daljeg veštačenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da, kroz rad Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, preduzima mere usmerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti čiji je cilj bezbednije digitalno okruženje za decu.

Autor: Iva Besarabić

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