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Muškarac IZBODEN NOŽEM na Novom Beogradu! Sav krvav utrčao u bolnicu i izgovorio samo JEDNU REČENICU

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Muškarac I. R. (47) primljen je danas u bolnicu sa ubodnom ranom u predelu stomaka, nakon čega je, po proceduri, obaveštena policija.

Prema njegovim tvrdnjama, napad se dogodio na Novom Beogradu dok je šetao ulicom. Kako je ispričao policajcima, prišao mu je nepoznati muškarac koji mu, navodno, nije rekao nijednu reč, već ga je iznenada ubo nožem u stomak i pobegao.

Povređeni je zadobio teže povred, ali nije životno ugrožen.

Kako se saznaje, policija sumnja u verodostojnost njegove izjave i proverava sve okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Nezvanično, I. R. je odranije poznat policiji zbog krivičnih dela u vezi sa trgovinom narkoticima i nedozvoljenim držanjem oružja.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja.

Autor: S.M.

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