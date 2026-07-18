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Dečak povređen u Crnoj Gori skinut sa respiratora: Svi pacijenti iz nesreće kod Kotora stabilno, uskoro se vraća u Srbiju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Privatna arhiva ||

Dečak koji je povređen u saobraćajnoj nesreći na putu Kotor – Nikšić 12. jula skinut je sa respiratora, svestan je i razgovara sa lekarima, izjavio je danas pomoćnik direktora UKC Niš Aleksandar Nikolić. On je dodao da se uskoro očekuje i njegov transport u Srbiju, s obzirom na to da ranije to nije bilo moguće iz medicinskih razloga zbog veoma teškog zdravstvenog stanja.

Nikolić je pohvalio kolege iz Crne Gore na profesionalnom odgovoru tokom inicijalnog zbrinjavanja, kao i timove iz UKC Niš koji su učestvovali u zahtevnom medicinskom transportu.

Svi povređeni stabilno

Zamenik direktora UKC Niš Goran Stanojević potvrdio je da su svi pacijenti povređeni u nesreći trenutno stabilni. Prema poslednjim izveštajima, raspoređeni su po klinikama:

Dvoje pacijenata je u jedinici intenzivne nege.

Dvoje je na klinici za neurohirurgiju.

Dvoje se nalazi na grudnoj hirurgiji.

Jedan pacijent je na klinici za ortopediju.

Stanojević je naglasio da je akcija zbrinjavanja pokazala efikasnost zdravstvenog sistema Srbije i dobru organizaciju transporta povređenih državljana. „Svi pacijenti su, hvala Bogu, dobro, a prve otpuste očekujemo već od ponedeljka“, istakao je on.

Detalji oporavka

Pomoćnik direktora UKC Niš Mlađan Golubović objasnio je stanje po klinikama:

Neurohirurgija: Pacijenti su proveli mirnu noć. Nije planirano hirurško lečenje, već konzervativna terapija, pa se uz dobre prognoze očekuje otpuštanje na kućno lečenje tokom naredne nedelje.

Ortopedija: Pacijentkinja je stabilna i ne zahteva hiruršku intervenciju.

Grudna hirurgija: Dva pacijenta sa serijskim prelomom rebara. Muškarac se dobro oporavlja i mogao bi biti otpušten početkom nedelje, dok će pacijentkinja zbog kontuzije jetre ostati na opservaciji još neko vreme.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije prilikom povratka iz manastira Ostrog. U toj nesreći život je izgubila 21-godišnja devojka iz Niša.

Autor: D.S.

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