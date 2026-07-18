Bivšoj pretio da će je ubiti, pa joj izbo braću: Saslušan muškarac koji je nožem napao dvojicu na Paliluli

U Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu saslušan je Blerim G. (43) iz Peći zbog postojanja osnovane sumnje da je 16. jula 2026. godine na teritoriji GO Palilula, pokušao da liši života B. A. i pri tome doveo u opasnost život oštećenog D. I.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, navodi se u saopštenju VJT.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog toga što je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora duža od 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

Postoje osnovi sumnje da je Blerim G. izvršio navedeno krivično delo tako što je najpre, R. I. pozvala brata D. I. i obavestila ga da je dobila pretnje od osumnjičenog, nakon čega je osumnjičeni pozvao D. I. i rekao mu da se nađu u blizini posla gde radi R. I, i da gleda kako će je ubiti.

Oštećeni D. I. je potom krenuo ka sestri putničkim vozilom i usput povezao i oštećenog B. A, pa kada su bili u blizini ulice Starine Novaka, primetili su da na prednjim vratima autobusa javnog gradskog prevoza stoji osumnjičeni Blerim G. zbog čega su se automobilom zaustavili na raskrsnici ulica Kneza Danila i Starine Novaka, gde je na autobuskom stajalištu izašao osumnjičeni, te se uputio pešice ka radnom mestu R. I.

Oštećeni su izašli iz vozila i prišli mu, primetivši da u ruci nosi futrolu u kojoj se nalazi nož i kada ga je oštećeni D. I. pitao: "Gde si krenuo?", primetio je da osumničeni vadi nož iz futrole, nakon čega mu je D. I. udario šamar desnom rukom.



Osumnjičeni Blerim G. je potom krenuo ka oštećenima, pa je D. I. naneo povrede u predelu levog ramena i time doveo u opasnost njegov život, a onda je pokušao da liši života B. A. tako što mu je naneo više ubodnih rana nožem u predelu grudnog koša, leđa i leve ruke, navodi se u saopštenju VJT.

Autor: Marija Radić