BRUTALNO PRETUČEN MALOLETNIK U BEOGRADU: Uhapšena dvojica napadača, preti im ozbiljna kazna!

Beogradska policija uhapsila je M. K. (21) i V. S. (21) zbog sumnje da su 10. jula izvršili krivično delo teške telesne povrede na štetu maloletnog P. R. (15).

Detalji hapšenja

Prema informacijama iz istrage, dvojica osumnjičenih iz Beograda lišena su slobode nakon što su, kako se sumnja, naneli ozbiljne povrede petnaestogodišnjaku. Okolnosti pod kojima je došlo do ovog napada za sada ostaju nepoznate, a javnost je uznemirena zbog nasilja nad maloletnim licem.

Tužilaštvo pokrenulo postupak

Nadležni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je hitne mere:

Zadržavanje: Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Saslušanje: U predviđenom roku, uz krivičnu prijavu za tešku telesnu povredu, biće privedeni na saslušanje u tužilaštvo, gde će izneti odbranu povodom ovog incidenta.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja ovog napada koji je potresao prestonicu.

Autor: D.S.