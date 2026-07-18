AKTUELNO

Hronika

MUŠKARAC PAO SA TRAKTORA KOD PROKUPLJA, PA NESTAO Spasilačke službe na terenu, u toku potraga

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora na kojem je bio vozač.

Međutim, nadležne službe još nisu došle do čoveka i u toku je spasavanje.

Kako smo saznali vozač traktora je krenuo sa prijateljem pa se on vratio, a vozač je sam nastavio. U nekom momentu javljeno je Hitnoj i Sektoru za vanredne situacije da se čovek prevrnuo, ali ne znaju lokaciju.

Vatrogasci su uspeli da ga lociraju, ali je tere nepristupačan i zajedno s apolicijom i ekipom Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje kreću se ka mestu nesreće.

Autor: A.A.

#Muškarac

#Prokuplje

#Traktor

POVEZANE VESTI

Hronika

VOZAČ POGINUO U PREVRTANJU VOZILA Teška saobraćajka kod Prokuplja: Policija vrši uviđaj

Hronika

Požar kod Aleksinca: Gori nisko rastinje i trava, vatrogasci na terenu

Hronika

Nesreća kod Surdulice: Prevrnuo se traktor, vozač u teškom stanju

Hronika

TRAGEDIJA U SELU KOD RAŽNJA: Prevrnuo se traktor, poginuo muškarac

Hronika

DRAMA KOD PROKUPLJA Žena povređena u požaru, hitna pomoć pokušava da stigne do nje

Hronika

Bukti požar kod Prokuplja: Zapalio se pomoćni objekat