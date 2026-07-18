MUŠKARAC PAO SA TRAKTORA KOD PROKUPLJA, PA NESTAO Spasilačke službe na terenu, u toku potraga

U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora na kojem je bio vozač.
Međutim, nadležne službe još nisu došle do čoveka i u toku je spasavanje.
Kako smo saznali vozač traktora je krenuo sa prijateljem pa se on vratio, a vozač je sam nastavio. U nekom momentu javljeno je Hitnoj i Sektoru za vanredne situacije da se čovek prevrnuo, ali ne znaju lokaciju.
Vatrogasci su uspeli da ga lociraju, ali je tere nepristupačan i zajedno s apolicijom i ekipom Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje kreću se ka mestu nesreće.
Autor: A.A.