MUŠKARAC PAO SA TRAKTORA KOD PROKUPLJA, PA NESTAO Spasilačke službe na terenu, u toku potraga

U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora na kojem je bio vozač.

Međutim, nadležne službe još nisu došle do čoveka i u toku je spasavanje.

Kako smo saznali vozač traktora je krenuo sa prijateljem pa se on vratio, a vozač je sam nastavio. U nekom momentu javljeno je Hitnoj i Sektoru za vanredne situacije da se čovek prevrnuo, ali ne znaju lokaciju.

Vatrogasci su uspeli da ga lociraju, ali je tere nepristupačan i zajedno s apolicijom i ekipom Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje kreću se ka mestu nesreće.

Autor: A.A.