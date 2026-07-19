TUŽNE VESTI IZ BEOGRADA: Preminula devojka (23) povređena u stravičnom udesu u Borči!

Beograd je zavijen u crno nakon vesti da je A. T. (23), koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći u naselju Borča, izgubila najvažniju bitku.

Nesreća se dogodila juče, 18. jula, u ranim jutarnjim časovima, tačnije u 1.26 sati. Prema prvim informacijama, A. T. se nalazila za volanom automobila marke "fijat" kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubila kontrolu nad vozilom.

Detalji nesreće

Nakon gubitka kontrole, automobil je sleteo sa puta, silovito udario u betonski stub i metalnu ogradu, a od siline udara vozilo se prevrnulo na krov.

U trenutku tragedije, u automobilu se nalazila još jedna devojka, D. N. (23), koja je, srećom, u udesu zadobila lakše telesne povrede. Lekarske ekipe su odmah po pozivu izašle na teren i povređene devojke prevezle u bolnicu, gde su lekari davali sve od sebe da spasu život A. T., koja je bila u kritičnom stanju. Nažalost, uprkos svim naporima medicinskog osoblja, devojka je podlegla zadobijenim povredama.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga koja sledi treba da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.



Autor: D.S.