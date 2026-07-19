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Preminula devojka teško povređena u saobraćajki u Borči: Auto udario u stub, pa se prevrnuo na krov

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

A. T. (22) izgubila je bitku za život nakon što je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati posle ponoći.

Do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A. T. izleteo sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov, navodi Telegraf.rs.

A. T. je tom prilikom zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.

Suvozač u vozilu, devojka D. N. (23) takođe je povređena u udesu i zadržana je u Urgentnom centru na daljem lečenju.

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Autor: Pink.rs

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