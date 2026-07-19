BRUTALAN NAPAD U BEOGRADU: Maloletniku (16) oteli majicu na autobuskoj stanici, pa ga nemilosrdno tukli!

Sinoć je u Beogradu zabeležen stravičan napad na maloletnika, koji je postao žrtva nasilja samo zbog odeće koju je nosio.

Tinejdžer (16) se vraćao kući i čekao autobus na stanici, kada je pored njega stao automobil iz kojeg su izašle dve nepoznate osobe.

Zahtevali skidanje majice

Prema saznanjima, napadači su odmah prišli mladiću i od njega bahato zahtevali da skine majicu kluba koju je imao na sebi. Kada je maloletnik odbio da se povinuje njihovim naređenjima, usledio je napad.

Nasilnici su ga fizički nasrnuli, zadavši mu više udaraca po telu, a zatim su mu silom skinuli majicu i pobegli u nepoznatom pravcu.

Hitna pomoć intervenisala

Pretučenog mladića, koji je ostao vidno povređen, primetio je radnik obezbeđenja koji je bio u noćnoj smeni. On je odmah pozvao policiju i ekipu Hitne pomoći. Mladić je nakon ukazane prve pomoći sanitetom prevezen u Urgentni centar, gde mu se pruža dalja medicinska pomoć.

Policija intenzivno traga za napadačima koji su se udaljili automobilom.

Autor: D.S.