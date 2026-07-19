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Horor u domu za stara lica na Karaburmi! Muškarac (70) brutalno napao dve žene - Ekspresno uhapšen!

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/Srđan Kuvekalović ||

U jednom domu za stara lica na Karaburmi u petak je došlo do incidenta kada je jedan od korisnika, kako se nezvanično saznaje, fizički napao dve žene, nakon čega je i uhapšen.

Prema nezvaničnim informacijama, B. F. (70) je najpre nasrnuo na V. M. (73), kojoj je tom prilikom naneo povrede ruke, a potom je napao i D. V. (84), koju je, kako se navodi, vukao i gurao, navodi "Telegraf".

Povređene žene prevezene su u Urgentni centar, gde im je pružena medicinska pomoć. Lekari su kod D. V. konstatovali teške telesne povrede, dok je V. M. zadobila lake telesne povrede.

Pripadnici policije uhapsili su osumnjičenog i odredili mu zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Autor: D.B.

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