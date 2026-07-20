Priprema kotlića ih koštala života: Detalji tragedije na Zvezdari, evo kako su poginuli muž i žena

Požar u stanu u Čelopečkoj ulici na Zvezdari, u kojem su stradali muž i žena, najverovatnije je izazvala vatra koju su supružnici naložili kako bi nešto skuvali u kotliću.

Kako navode mediji, sumnja se da se plamen ubrzo oteo kontroli, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio stan i imao tragičan ishod.

Vatrogasci-spasioci su prilikom intervencije u stanu zatekli kotliće, zbog čega se, prema prvim pretpostavkama, ne isključuje mogućnost da je upravo njihova upotreba povezana sa izbijanjem požara. Zvanična potvrda uzroka požara, međutim, očekuje se tek nakon završetka istrage i veštačenja.

Podsetimo, požar je izbio u petak 17. jula u stambenoj zgradi u Čelopečkoj ulici na Zvezdari, nakon čega su uznemirene komšije osetile gust dim i odmah pozvale vatrogasce. Kada su ekipe stigle na lice mesta i ušle u stan, zatekle su dva beživotna tela.

Prema rečima stanara zgrade, dim je satima dopirao iz stana, zbog čega su pokušavali da stupe u kontakt sa komšijama, ali im niko nije odgovarao. Na lice mesta ubrzo su stigli i policija i ekipe Hitne pomoći, čiji su lekari mogli samo da konstatuju smrt dve osobe.

Komšije su ispričale da je reč o bračnom paru koji se nedavno doselio u zgradu i da ih nisu dobro poznavali jer su tek postali stanari.

Istraga o tome kako je izbio požar i da li je bilo još okolnosti koje su dovele do tragedije i dalje je u toku.

Autor: S.M.