Razneo bivšu ženu i sebe kašikarom na kućnom pragu: Deca bila u kući, OVO su detalji užasa u Bristolu

Žena i njen bivši partner stradali su u eksploziji koja je u nedelju potresla mirni komšiluk u Bristolu. Veruje se da je muškarac došao na adresu i aktivirao ručnu granatu u trenutku kada mu je bivša žena otvorila vrata. Oboje su stradali na licu mesta.

U trenutku tragedije u kući su navodno bila i deca ubijene žene. Prema navodima medija, sin ubijene i još dvoje članova porodice zadobilo je lakše povrede u napadu.

Policija je potvrdila da je nedugo pre eksplozije dobila poziv zbog "incidenta u porodici".

Komšija ubijene žene je rekao za medije da se sve odigralo brzo.

"Pojavio se na njenim vratima sa ručnom bombom i aktivirao ju je tu na kućnom pragu, oboje su stradali", rekao je Vejn S. (58).

On je rekao da je snažna eksplozija potresla čitavo područje oko 6.30 časova.

"Svima su se kuće zatresle. Kada sam čuo eksploziju prvo sam pomislio da je nekom eksplodirala plinska boca ili da je bio neki stravičan sudar. Kuća se tresla iz temelja", rekao je Vejn.

Žrtva, koja nije imenovana, radila je u kozmetičkom salonu. Njeni prijatelji kažu da je bila "najneverovatnija žena koju su poznavali".

"Prošle nedelje je blistala od sreće jer je konačno bila slobodna od tog čoveka", rekao je jedan prijatelj koji nije želeo da bude imenovan.

U ovom trenutku nije poznato šta je prethodilo ubistvu i samoubistvu.

Autor: Marija Radić