NA VELIKI PETAK SE SNIMAO KAKO BMW-OM JURI 300 NA SAT: Na Vaskrs Miha sebe i druga odveo u smrt, snimci su JEZIVI (VIDEO)

Stravična nesreća u kojoj su život izgubila dva mladića stara svega 20 godina, do srži je potresla Rumuniju. Mihai i David stradali su na Uskrs, dok su se vraćali kući sa uskršnje proslave.

Do nesreće je došlo na krivini, na magistralnom putu, kada je Mihai, usled ogromne brzine izgubio kontrolu nad volanom, sleteo sa puta, udario i srušio jedno stablo, a potom se zakucao u drugo.

Dvojica mladića bila su u luksuznom automobilu marke "BMW", vrednom gotovo 100.000 evra, koji je Mihai nedavno dobio od roditelja, a povodom 21. rođendana koji je trebalo da proslavi za dve nedelje.

Kobne večeri, David je sa njim seo u automobil, čiji motor ima više od 500 konjskih snaga i krenuli su put Snagova, nadomak Bukurešta. U vozilu ispred išla su dvojica njihovih drugara.

Kako su svedočili, Mihai je u jednom trenutku dao gas, pretekao ih i "nestao". Dvojica mladića pokušala su bezuspešno da ih stignu. Kada su ih pozvali na mobilni niko se nije javljao, zbog čega su počeli da strahuju da se nešto dogodilo.



Nekoliko stotina metara dalje njihovi najveći strahovi su se obistinili. Kamera u njihovom vozilu snimila je kako nailaze na ogromnu granu na putu. Mladići su potom šokirani izašli iz vozila i u šumi ugledali uništeni BMW. Na snimku se jasno vidi kako se jedan od mladića pogubljeno vraća ka kolima, potom okreće, vadi mobilni telefon iz džepa i zove pomoć, dok se drugi spustio do vozila gde ga je zatekao jeziv prizor - i David i Mihai ostali su na mestu mrtvi.

Stradali Mihai bio je student Fakulteta fizičkog vaspitanja i, kako prenose mediji, na Uskrs nije uzeo ni kap alkohola. Međutim, prijatelji pričaju da je bio zaljubljenik u brzu vožnju. Možda tome najbolje svedoči snimak koji je na društvenim mrežama objavio na Veliki petak, na kojem se vidi kako juri 300 na sat.

Nažalost, dva dana kasnije, jeziva brzina ga je koštala života, kao i njegovog druga Davida.

Policija je saopštila da je poziv stigao nešto posle 22 sata, a da je spasiocima bilo potrebno više od tri sata da uklone drveće kako bi beživotna tela mladića mogli da izvuku iz olupine. Navode da je cajger ostao zakucan pri brzini 140km/h.

Autor: D.Bošković