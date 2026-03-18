TRAGEDIJA U AUSTRIJI: Četiri života ugašena u trenu, oplata se srušila i zatrpala radnike – Pazar i region u suzama!

Stravična tragedija dogodila se na gradilištu u 9. bečkom okrugu kada se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, srušila masivna skela i oplata. Četiri radnika su izgubila život na licu mesta, dok se lekari bore za život petog kolege.

Iako austrijska policija još uvek nije zvanično potvrdila identitete žrtava, regionalni mediji prenose potresne vesti da je jedan od nastradalih muškarac iz Novog Pazara, dok su ostala trojica stradalih navodno sa prostora Kosova i Metohije.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) 17. март 2026.

Spasilačka akcija trajala satima

Na mestu nesreće vladao je pravi pakao. Više od 120 vatrogasaca i spasilaca sa 30 vozila satima je pokušavalo da dopre do radnika zatrpanih ispod tona betona i čelične konstrukcije.

- Spasioci su davali sve od sebe, uklanjajući delove konstrukcije ručno i mašinama, ali za četvoricu radnika, nažalost, nije bilo spasa - prenose austrijski mediji.

Jedini preživeli radnik, za koga se navodi da je državljanin Severne Makedonije, izvučen je sa teškim povredama i hitno transportovan u bolnicu.

Istraga: Da li je skela bila nebezbedna?

Austrijske vlasti su odmah blokirale gradilište i pokrenule opsežnu istragu. Prve procene stručnjaka ukazuju na ozbiljan problem sa statikom skele ili grešku u postavljanju oplate, ali se zvanični izveštaj još uvek čeka.

Dok se čeka identifikacija, porodice radnika u Novom Pazaru i regionu su u neizvesnosti i bolu. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje bezbednosti naših ljudi koji hleb zarađuju na teškim građevinskim poslovima širom Evrope.

Autor: D.S.