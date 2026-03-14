EVO ŠTA SE DESILO SEKUND PRE TRAGEDIJE U UGRINOVCIMA?! Stravični detalji nesreće u kojoj su poginuli Mihajlo (18) i Neda (19): Bili su samo deca... (VIDEO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći na licu mesta stradali su Mihajlo S. (18) i Neda P. (19), dok je Milica (19) sa teškim povredama prevezena u bolnicu.

Prizor u Ugrinovcima je bio jeziv. Na putu se i dalje nalazi mnogo stakla i delovi uništenog automobila u kojem je bilo troje tinejdžera.

- Mladić je vozio jako brzo. Priča se da mu je pas izleteo na putu i da je do nesreće došlo kada je pokušao da ga izbegne... Stradala su deca, to je velika tuga - rekao je jedan meštanin Ugrinovaca.

Inače, Mihajlo (18) je iz Batajnice.

Mihajlo i N. P. (19) stradali su na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da se vozilo, u trenutku nesreće, kretalo 110 kilometara na čas.

- Cajger se zakucao na 110 km/h, sumnja se da se automobil kretao tom brzinom u trenutku nesreće, ali se detalji i urok nesreće još utvrđuju - rekao je izvor.

"Bio je dobar dečko"

Poznanik stradalog mladića je ispričao da je Mihajlo bio vedar i dobar mladić.

- Mihajlo je bio baš dobar dečko. Izuzetno kvalitetan i dobar kao drug. U šoku su svi, ovo je velika tragedija - rekao je on.

Automobil u kojem je bilo troje tinejdžera u potpunosti je uništen.

Od siline udara, u vozilu su iskočili svi vazdušni jastuci, a polupana je i šoferšajbna. Na licu mesta nalazi se mnogo stakla.

