OD AUTOMOBILA NIJE OSTALO NIŠTA! Jezive slike s mesta gde su poginuli tinejdžeri! Izleteli sa puta, pa se zakucali u betonski stub! (FOTO)

Mladić i devojka, oboje 19 godina, poginuli su sinoć oko 22 časa u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Busije kod Ugrinovaca. Kako saznajemo, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

U strašnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli mladić i devojka povređena je još jedna ženska osoba (19), koja je prebačena u bolnicu.

Više detalja nesreće biće poznato nakon uviđaja.

https://www.instagram.com/reel/DV0ZQbXDEp0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Autor: D.Bošković