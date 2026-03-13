AKTUELNO

OD AUTOMOBILA NIJE OSTALO NIŠTA! Jezive slike s mesta gde su poginuli tinejdžeri! Izleteli sa puta, pa se zakucali u betonski stub! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mmijatovic_official ||

Mladić i devojka, oboje 19 godina, poginuli su sinoć oko 22 časa u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Busije kod Ugrinovaca. Kako saznajemo, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

U strašnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli mladić i devojka povređena je još jedna ženska osoba (19), koja je prebačena u bolnicu.

Više detalja nesreće biće poznato nakon uviđaja.

Autor: D.Bošković

