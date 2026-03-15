AKTUELNO

Hronika

STRAŠNE SLIKE S MESTA TEŠKE NESREĆE U BARAJEVU: Poginuo mladić (21), od automobila nije ostalo ništa (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu. Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

Foto: Pink.rs

Autor: A.A.

#Barajevo

#mladić

#poginuo

POVEZANE VESTI

Hronika

MLADIĆ (28) UDARIO U DRVO I POGINUO! Jeziva nesreća na putu Šabac-Valjevo, svi u ŠOKU - 'Nedavno kupio kuću i kola'

Hronika

SLIKE I SNIMAK NESREĆE NA ZRENJANINCU! Auto završio u njivi, Hitna pomoć na licu mesta (VIDEO)

Hronika

OD AUTOMOBILA NIJE OSTALO NIŠTA! Jezive slike s mesta gde su poginuli tinejdžeri! Izleteli sa puta, pa se zakucali u betonski stub! (FOTO)

Hronika

MLADIĆ (28) POGINUO NA LICU MESTA! Težak sudar dva automobila kod Pančeva

Hronika

Mladić (21) poginuo u jezivoj nesreći u Barajevu: U automobilu bio sa bratom - DETALJI TEŠKE NESREĆE!

Hronika

LUKI NIJE BILO SPASA! Mladi srpski sportista poginuo u nesreći kod Čačka