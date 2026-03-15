STRAŠNE SLIKE S MESTA TEŠKE NESREĆE U BARAJEVU: Poginuo mladić (21), od automobila nije ostalo ništa (FOTO)

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu. Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

Autor: A.A.