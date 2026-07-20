KRVAVI PIR U ARANĐELOVCU! Devojka (29) izbola partnera u grudi: Muškarac (56) hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama!

Devojka M. V. (29) uhapšena je u Aranđelovcu pod sumnjom za pokušaj ubistva, nakon što je nožem zadala dva uboda u grudi svom partneru B. G. (56) i teško ga povredila.

Muškarac B.G. (56) teško je povređen kada mu je juče u Aranđelovcu, kako se sumnja, partnerka M.V. (29) zadala više ubodnih rana usled kojih je on zadobio teške telesne povrede.

Prema prvim informacijama, osumnjičena mu je navodno zadala dva uboda nožem u predelu leve strane grudnog koša.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena na saslušanje u tužilaštvo.

Sumnjiči se za krivično delo — ubistvo u pokušaju.

Kako nezvanično saznajemo, pokušaj ubistva je prijavljen danas.

Autor: A.A.