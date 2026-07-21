Detalji velike policijske akcije u Beogradu! Ministar Dačić: Zaplenjeno ukupno 13 kilograma narkotika

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

„Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu“, rekao je ministar Dačić.

Autor: S.M.