AKTUELNO

Hronika

Detalji velike policijske akcije u Beogradu! Ministar Dačić: Zaplenjeno ukupno 13 kilograma narkotika

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

„Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike.

Foto: Foto/MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu“, rekao je ministar Dačić.

Autor: S.M.

#Droga

#Ivica Dačić

#MUP

#Policija

#Zaplena

POVEZANE VESTI

Hronika

Dačić: Zaplenjeno dva kilograma kokaina, uhapšen osumnjičeni

Hronika

DETALJI HAPŠENJA NARKO BANDE: Pored 15 kilograma kokaina, pronađena veća količina novca, ali i municije

Hronika

HAPŠENJE NA BATROVCIMA! Novosađaninu našli stotine kilograma narkotika!

Hronika

Zaplenjeno 15 kilograma marihuane! Prilikom hapšenja napadnut policajac: Droga pronađena u kolima

Hronika

POLICIJA PRESRELA TAKSISTU, PA UPERILA PIŠTOLJE U NJEGA: U torbi pronađeno 5 kilograma droge, pogledajte snimak akcije (VIDEO)

Hronika

UHAPŠEN DILER U VELIKOJ AKCIJI POLICIJE: Zaplenjeno 22 kilograma droge u Novom Sadu - Oglasio se i Dačić