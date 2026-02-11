AKTUELNO

Hronika

POLICIJA PRESRELA TAKSISTU, PA UPERILA PIŠTOLJE U NJEGA: U torbi pronađeno 5 kilograma droge, pogledajte snimak akcije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/MUP Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. V. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko pet kilograma amfetamina.

Policija je pregledom taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni pronašla oko pet kilograma opojne droge amfetamin.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Policija

#Policijska akcija

#Taksi

#amfetamin

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U BEOGRADU! Policija pronašla 35 kilograma marihuane, osumnjičeni završio iza rešetaka

Hronika

ZAPLENJENO OKO 100 KILOGRAMA MARIHUANE U SURČINU: Droga bila upakovana u pakete, osumnjičeni uhapšen (FOTO+VIDEO)

Hronika

ŠEST KILOGRAMA DROGE ZAPLENJENO NA VRAČARU! Inspektori mesecima pratili osumnjičene: Jedna osoba uhapšena, ovo su detalji (FOTO)

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU PALI DILERI SA 50 KG MARIHUANE: Jednog presreli ispred kuće i odmah mu stavili lisice

Hronika

Pali dileri droge u Beogradu: Zaplenjen kokain i veća svota novca

Hronika

UHAPŠEN BUGARSKI DRŽAVLJANIN KOD SMEDEREVA: Kod njega pronađeno više vrsta narkotika (FOTO)