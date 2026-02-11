POLICIJA PRESRELA TAKSISTU, PA UPERILA PIŠTOLJE U NJEGA: U torbi pronađeno 5 kilograma droge, pogledajte snimak akcije (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. V. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko pet kilograma amfetamina.
Policija je pregledom taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni pronašla oko pet kilograma opojne droge amfetamin.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.
Autor: Marija Radić