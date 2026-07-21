Zločin koji je šokirao Balkan: Jeziva istina o nestanku porodice Đokić koja ledi krv u žilama

Jedan od najintrigantnijih, najmračnijih i najbizarnijih slučajeva novije kriminalističke istorije na Balkanu svakako je monstruozno ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca u oktobru 2021. godine, slučaj koji je zbog spleta okolnosti, hladnokrvnosti počinioca i filmske istrage šokirao ceo region.

Hronologija zločina: Kako je sve počelo?

U nedelju, 26. septembra 2021. godine, vlasnik menjačnice u Aleksincu Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i njihova ćerka Lidija (25) seli su u svoj „audi A6“ i krenuli iz sela Moravac ka Tešici u posetu rođacima. Nakon što su krenuli nazad ka kući, im se gubi svaki trag.

Nestanak koji niko nije primetio: Kako su živeli povučeno, a nedelja je bila mirna, alarm se nije palio sve dok se Goran i Gordana nisu pojavili na poslu u ponedeljak ujutru, a njihovi telefoni bili nedostupni.

Potraga i misteriozni automobili: Usledila je masovna policijska potraga. Kamere sa auto-puta i okolnih objekata zabeležile su kretanje njihovog „audija“, ali su detalji delovali zbunjujuće – automobil je u kasnim večernjim satima skrenuo sa glavnog puta ka poljskim putevima i atarima sela Moravac.

Filmski obrt i pronalazak ugljenisanih tela

Šest dana nakon nestanka, 2. oktobra 2021. godine, usledio je stravičan pronalazak.

Spaljeni auto: Najpre je pronađen njihov „audi A6“ koji je bio potpuno uništen i zapaljen na nepristupačnom terenu, daleko od glavnih puteva, u ataru sela Tešica. Ubica ili ubice su se potrudili da unište sve tragove, DNK i otiske prstiju.

Skrivena tela u rupi: Nekoliko sati kasnije, na osnovu tragova, policija je u šipražju, na oko 10 kilometara od zapaljenog automobila, u ataru njihovog rodnog sela Moravac, pronašla tela tročlane porodice. Tela su bila prekrivena granjem, daskama i smećem, a potom namerno zapaljena kako bi se prikrili tragovi zločina. Utvrđeno je da su ubijeni vatrenim oružjem na licu mesta, a potom dovuceni na tu lokaciju.

Šokantan motiv i ubica za kojeg niko ne bi posumnjao



Istraga je tapkala u mraku danima, dok policija nije analizirala stotine časova video-nadzora i saslušala desetine svedoka. A onda je usledio preokret koji je zapanjio srpsku javnost.

Monstrum iz komšiluka: Za trostruko ubistvo osumnjičen je i kasnije osuđen Goran Džonić, ni manje ni više nego – brat od tetke ubijenog Gorana Đokića.

Bizaran plan i pohlepa: Džonić, penzionisani vatrogasac, bio je blizak sa porodicom, čak im je pomagao u potrazi u prvim danima nakon nestanka i prisustvovao komemoraciji. Međutim, ispostavilo se da je kobne noći, koristeći rodbinsku bliskost i poverenje, presreo Đokiće, namamio ih na mračni poljski put, hladnokrvno likvidirao sve troje iz pištolja, a potom ukrao torbu sa velikom količinom deviza i novca u različitim valutama koje je Goran držao u gepeku zbog prirode posla sa menjačnicom.

Sakriven novac u usisivaču: Policija je deo novca pronašla zakopan u voćnjaku kod Džonićevih sinova, a deo sakriven u kućnom usisivaču. Da bi prikrio tragove i pokušao da skrivi druge, Džonić je u isprva lažno optuživao lokalne mladiće („Kariće“), sa kojima je navodno bio u sukobu, pokušavajući da im smesti zločin.

Ovaj slučaj ostao je upamćen na Balkanu kao primer najstrašnije ljudske pohlepe, izdaje i hladnokrvnosti, gde je bliski rođak isplanirao i izvršio egzekuciju cele porodice zbog novca.

Autor: D.S.