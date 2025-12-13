PREMINUO RIJALITI UČESNIK! RAZLOG SMRTI LEDI KRV U ŽILAMA

Policija sumnja na šokantne okolnosti!

Nekoliko dana nakon što je potvrđeno da je Čad Spodik, učesnik rijaliti emisije "Finding Prince Charming", preminuo u 42. godini, sada je poznat i zvaničan uzrok njegove smrti.

Vest o njegovoj smrti prvi put je objavljena putem GoFundMe kampanje koju su pokrenuli njegovi najbliži kako bi prikupili sredstva za majku i pokrili troškove sahrane i druge neočekivane obaveze.

Njegova smrt opisana je kao "iznenadna i srceparajuća".Portparol policijske uprave u Boka Ratonu potvrdio je za People da je uzrok smrti samoubistvo, ali je dodao da je slučaj i dalje otvoren, bez objavljivanja dodatnih detalja.Organizatorka kampanje, Kejt Verbovski, istakla je da se porodica i prijatelji još uvek bore da prihvate "devastirajući gubitak".- Čad je bio osoba koja se potpuno davala drugima. Podizao je svoje prijatelje, podsticao ljude oko sebe da rastu, da se zauzmu za sebe i da veruju u sopstvenu vrednost. Njegova ljubav prema životinjama bila je ogromna, posebno prema svoja četiri psa i ptici Kozmu - navela je ona.

Autor: Pink.rs