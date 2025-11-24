POČIVAJ U MIRU, NIKADA TE NEĆEMO ZABORAVITI! Iznenada preminuo mladi glumac (33), NJEGOVA POSLEDNJA OBJAVA ledi krv u žilama!

Glumac Spenser Lofranko, najpoznatiji po ulogama u kriminalističkim dramama poput “King Cobra” i “Gotti”, tragično je preminuo u 33. godini.

Vesti o smrti Spensera Lofranka otkrio je njegov brat, Santino Lofranko, u emotivnoj objavi na Instagramu u četvrtak, 20. novembra. Za sada nije poznat uzrok smrti, što je dodatno potreslo obožavaoce glumca i njegove kolege iz sveta filma.

- Za legendu. Moj brat. Živeo si život o kojem neki mogu samo da sanjaju - napisao je Santino uz fotografiju Spensera iz detinjstva.

- Menjao si ljudima živote, a sada si s Bogom. Uvek ću te voleti i nedostajaćeš mi, Bear. Počivaj u miru. 18. oktobar 1992 – 18. novembar 2025.

Ova emotivna poruka dirnula je mnoge, a hiljade fanova su izrazile saučešće i sećanja na glumčev život i karijeru.

‘Gotti’ actor Spencer Lofranco dead at 33 https://t.co/TBn7wq7b0S pic.twitter.com/AW2u9TlZsh — New York Post (@nypost) 20. новембар 2025.

Lofranko je svoju glumačku karijeru započeo početkom 2010-ih, debitovanjem u romantičnoj komediji “At Middleton” i kriminalističkoj drami “Jamesy Boy”. Rođen u Torontu, tokom karijere je sarađivao sa mnogim poznatim holivudskim zvezdama, gradeći reputaciju talentovanog i posvećenog glumca. Godine 2014. pojavio se u istorijskoj drami “Unbroken”, koju je režirala Anđelina Džoli, a u kojoj su glumili Džek O’Konel, Glison i Geret Hedlund. Ova uloga označila je njegov uspon u svetu filma i pokazala njegov potencijal da se nosi sa zahtevnim ulogama.

Njegova poslednja dva značajna filma, “King Cobra” iz 2016. i “Gotti” iz 2018., dodatno su potvrdila njegovu poziciju u Holivudu. “King Cobra” se mogao pohvaliti zvezdanom glumačkom postavom, uključujući Kristijana Slejtera, Moli Ringvold i Džejmsa Franka, dok je u “Gottiju” Lofranko glumio rame uz rame sa legendarnim Džonom Travoltom i njegovom suprugom Keli Preston. Ove uloge pokazale su njegovu sposobnost da se istakne i u zahtevnim i visokoprofilnim projektima, a fanovi su ga cenili zbog autentičnosti i harizme na ekranu.

Njegova poslednja objava na Instagramu, datirana 11. novembra, prikazuje crno-belu fotografiju glumca, uz nagoveštaj promene izgleda i novog pravca u njegovom životu:

- Spaljujem tetovažu sa lica, zato se pretplatite na moj OnlyFans - napisao je tada Lofranko.

- Tačka, najbolje tek dolazi. Kosa je na putu; zadržali su je na carini. Ludilo.

Spenser Lofranko će biti zapamćen po svom talentu, energiji i doprinosu filmskoj industriji, a njegov prerani odlazak ostavlja prazninu u svetu zabave i srcima njegovih fanova. Njegov brat i bliski prijatelji sada se opraštaju od njega, a uspomene na njegove uloge i vedar duh ostat će trajno u sećanju publike.

Autor: Nikola Žugić