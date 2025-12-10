STOTINE AJKULA PLIVALO U PLIĆAKU BLIZU POPULARNE TURISTIČKE DESTINACIJE! Snimak iz drona ledi krv u žilama (VIDEO)

Stotine ajkula je viđeno u plitkim vodama kod Bajron Beja na istočnoj obali Australije.

Neverovatan događaj je snimljen kod Bajron Beja, jedne od najpopularnijih turističkih destinacija u Australiji. Ajkule privučene jatima sitnih riba plivale su nedaleko od obale.

Naime, tokom vikenda, stanovnici su snimili crne i sive morske pse, kao i bik ajkule, kako kruže oko obale i hrane se jatima riba.

Snimci sa plaže Talou, na kojima se vidi kako ajkule teraju jato ka stenama, dok su u blizini bili ronioci, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Na smimku se vidi i jato delfina koji love sitne ribe.

Snimak dronom

Lokalni fotograf koji snima iz vazduha Sakson Kent rekao je da je uobičajeno čuti surfere koji, kad vide peraje delfina, pretpostavljaju da u blizini neće biti ajkula.

- Mnogo ljudi veruje u to, ali ja znam da nije istina - rekao je fotograf.

Nakon što je snimio dronom na plaži Talou, prikazujući dve vrste predatora kako se hrane jedni pored drugih, podelio ga je sa svojih 287.000 pratilaca na Instagramu.

Milion ljudi pogledalo snimak

Od kada je Kent snimio i postavio snimak, pogledalo ga je skoro milion ljudi.

Objava je upozorila ljude. Zbog najezde ajkula milioni turista i meštana ostali su podalje od vode, piše yahoo.

„Zapanjujući snimak“, „Kakav bolestan snimak!“ i „Neverovatno“ bili su neki od komentara ispod objave.

Autor: Iva Besarabić