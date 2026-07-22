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Avionom Vlade Srbije prebačen u Niš: Dečak (10) povređen kod Kotora stigao na lečenje

Izvor: Javni servis, Foto: Ustupljene fotografije/Aleksandar Nikolić ||

U UKC Niš je u toku dijagnostička procedura, nakon koje će biti određen dalji tok lečenja.

Desetogodišnji dečak iz Niša, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prebačen je avionom Vlade Srbije na aerodrom "Konstantin Veliki", odakle je sanitetskim vozilom Univerzitetskog kliničkog centra Niš prevezen na Kliniku za pedijatriju.

U UKC Niš je u toku dijagnostička procedura, nakon koje će biti određen dalji tok lečenja.

Posle nesreće, koja se dogodila pre deset dana na putu Nikšić-Kotor, dečak je bio smešten u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici u teškom stanju i na mehaničkoj ventilaciji.

U Niš je transportovan nakon što je skinut sa respiratora i pošto mu se zdravstveno stanje stabilizovalo.

U saobraćajnoj nesreći poginula je dvadesetjednogodišnja devojka, dok je 16 putnika zadobilo lakše i teže povrede.

Sedmoro teže povređenih državljana Srbije prebačeno je u Niš avionom Vlade Srbije još u petak, radi nastavka lečenja u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Autor: S.M.

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