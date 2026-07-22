Vraćali se sa pecanja, pa sleteli u kanal: Poginule tri osobe kod Novog Sada, sumnja se da je OVO uzrok nesreće

Na mestu stravične saobraćajne nesreće u novosadskom naselju Klisa u toku je uviđaj. Još uvek nije poznato kako je automobil sa troje ljudi sleteo s puta u Ulici majke Jugović i završio u kanalu punom vode, ali prema rečima meštana, moguće je da je vozač izgubio kontrolu u oštroj krivini koja se nalazi u tom delu ulice.

- Ovde je oštra krivina, pa je moguće da je tu došlo do toga da vozač izgubi kontrolu, ali ipak to treba da utvrdi policija. Vozilo je upalo u kanal i prevrnulo se na krov. Ne znamo kad se tačno dogodila nesreća, u koliko sati, jer ovde okolo su njive, put se ne koristi često. Neko je tek ujutru, oko 9.15 sati, videli da prevrnuti auto viri iz kanala i tada su pozvali policiju - priča jedan od potresenih meštana i dodaje da je čuo da su nastradali bili na pecanju pre nesreće.

Kako dodaje, na automobilu marke "golf 4" su zrenjaninske registracije, a troje nastradalih su mlađi ljudi.

- U pitanju su dva muškarca i žena. Njih su vatrogasci izvuki iz vozila pošto su najpre vratili automobil na točkove. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt troje ljudi koji su se nalazili u automobilu - kaže izvor.

Na licu mesta u toku je izvlačenje automobila iz kanala.

- Auto će biti poslat na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je eventualno došlo do nekog kavar u toku vožnje ili je uzrok nesreće ipak ljudski faktor - objašnjava nam sagovornik.

Autor: S.M.