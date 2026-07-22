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TUKAO GA PESNICOM I PEPELJAOM PO GLAVI: Muškarac iz Surčina određen pritvor

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, MUP Srbije ||

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju M.B. (29), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda.

Osumnjičenom M.B. se stavlja na teret da je krivično delo izvršio 11. juna u Beogradu, u lokalu na teritoriji gradske opštine Surčin, kada je drugog teško telesno povredio, na taj način što je oštećenom M.A. (39) otvorenom šakom zadao udarac u predelu lica potom staklenom pepeljarom zadao udarac u predelu glave, usled čega je kod oštećenog nastupila telesna povreda.

Iznoseći odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je delimično priznao izvršenje navedenog krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora prema M.B.

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