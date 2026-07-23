Srpkinja ubijena u Dalasu: Porodica prijavila nestanak pre dva dana, a onda je pronađeno telo! Ubica pokušao da sakrije tragove, lagao i policiju!

Državljanka Srbije V. P. (41), koja je ubijena u Dalasu, rodom je iz Užica i godinama je sa decom živela u SAD. Podsetimo, nestanak nesrećne žene porodica je policiji prijavila u Dalasu, a tek dva dana kasnije njeno telo sa povredama pronađeno je u automobilu.

Kako je porodica ubijene Srpkinje potvrdila za medije, američka policija uhapsila je njenog partnera, za kog se sumnja da je počinio jeziv zločin.

V.P. je bila majka dvoje dece, koja na sreću u trenutku kada se tragedija dogodila nisu bila kod nje, već sa ocem. Ona je bila razvedena godinama, bila je vesela i vedra žena - kaže sagovornik i dodaje da porodici još uvek nisu poznati svi detalji zločina, ali da im je potvrđeno da je partner s kojim je poslednji put viđena na žurci u subotu uhapšen.

V. P. kako dodaje, od subote nikome nije odgovarala na telefonske pozive, što je zabrinulo porodicu, ali i njene prijatelje.

Od subote se nikome nije javljala, a tada je poslednji put bio onlajn i njen telefon. Istog dana policiji je prijavljen njen nestanak, ali je zbog zakonske procedure potraga počela u nedelju - kaže rođak ubijene žene.

Prema njegovim rečima, policija je nakon prijave nestanka V. P. ispitivala njenog partnera, ali je on tvrdio da ne zna gde je. Međutim, policija je utvrdila da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, a dva dana kasnije njeno telo pronađeno je u automobilu.

Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica nanošenja teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Ne znamo ni da li ju je ubio u automobilu ili u kući, pa telo premestio kako bi prikrio tragove zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje sagovornik.

Nesrećna žena je, kako je Kurir objavio, u subotu bila na žurci sa svojim partnerom. Navodno je on konzumirao alkohol i došlo je do svađe jer je bio ljubomoran, zbog čega su, na njegovo insistiranje, napustili proslavu. To je, prema nezvaničnim informacijama, bio poslednji put da su prijatelji videli V. P.

Zabrinuti za nju, pokušavali su da je pronađu. Međutim, kako se nije javljala na telefon i kako niko nije mogao da je pronađe, alarmirali su policiju. Najpre je pronađen njen mobilni telefon, za koji je utvrđeno da je poslednji put bio aktivan u kući njenog partnera, izvesnog Denija. Dva dana kasnije stigle su najgore moguće vesti - dodaje rođak ubijene žene.

On naglašava da se V. P. nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju.

Bila je vesela žena, puna života. Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema.

Od V. P. oprostili su se i na društvenoj mreži Fejsbuk.

Odakle krenuti, gde naći reči... Ako je ko zaslužio da dočeka stotu, oduva te tri svećice u zdravlju i sreći, okružen porodicom i prijateljima, sa tim širokim ljupkim osmehom, bila je beskrajno cenjena u svakoj zajednici, voljena sestra, majka, prijatelj, kolega... Ostaje nedorečena praznina, bezbroj pitanja, zauvek šapat tuge za sve koji su te bilo kad, bilo gde sreli... Raj na nebu, gde sigurno jesi, mala je uteha za ovozemaljski život koji ti je oduzet.

Autor: S.M.