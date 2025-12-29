Stravična sudbina čuvene sportistkinje: Nestala pre 7 dana, a onda je primećena neman sa ljudskim ostacima u zubima (FOTO)

Telo triatlonke koja je ubijena u napadu ajkule kod obale Kalifornije pronađeno je nedelju dana nakon što je nestala dok je plivala sa suprugom.

Erika Foks pronađena je u subotu popodne, još uvek u crnom odelu za ronjenje, južno od Devenport plaže u Santa Kruzu, oko 40 kilometara od mesta gde je poslednji put viđena, rekao je njen suprug.

Žan Fransis Vanreusel je plivao oko 90 metara iza svoje supruge sa još 13 članova lokalnog plivačkog kluba 21. decembra kada je ajkula odvukla njegovu suprugu u vodu, piše NY Post.

Svedoci su izjavili da su videli ajkulu sa ljudskim telom u čeljustima pre nego što je potonula, rekao je zvaničnik Obalske straže.

"Nije želela da živi u strahu", rekao je Vanreusel za Mercury News tokom svečane parade duž obale u nedelju, kojom je obeleženo poslednje plivanje sa desetinama članova kluba Kelp Krawlers.

"Živela je život punim plućima."

Vanreusel je dodao da je Erika (55) pronađena kako јoš uvek nosi "traku za aјkule" na nozi. Ovaj elektromagnetni uređaj treba da odbija ajkule poput one koja ju je ubila.

Njena tragična smrt je drugi fatalni napad ajkule u poslednjih 73 godine, i prvi od kada je 17-godišnji dečak ubijen decembra 1952.

Ovo je takođe drugi napad na člana Kelp Krawlers kluba, čiji je Foks bila suosnivač, u samo tri i po godine, nakon što je Stiv Brumer ugrizen za nogu, i preživeo јe tek nakon što su ga spasili obližnji veslači na daskama.

"Hoće li ljudi ponovo ući u okean? Hoće li se vratiti, ali ne ovde?" pitala je Šaren Keri, koja više od decenije pliva sa Kelp Krawlers.

"Mislim da trenutno niko ne zna, jer smo svi još u šoku, neverici i tugovanju, ne znajući šta dalje da radimo, osim da volimo i podržavamo jedni druge."

